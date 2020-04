Monheim soziales Jahr : Stadt bietet Stellen für Freiwillige in Kitas und Kulturhäusern

Monheim Das Freiwillige Soziale Jahr kann als Vorbereitung auf ein Studium dienen. Insgesamt gibt es in Monheim sieben Plätze in Kindertagesstätten.

Kita Wer sich für die pädagogische Arbeit mit Kindern und die Organisation in einem Kindergarten interessiert, kann sich in den städtischen Kindertagesstätten engagieren. In den Kitas Schwalbennest und Max und Moritz gibt es sieben Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Kultur Ein Freiwilliges Soziales Jahr mit dem Schwerpunkt Kultur ist im Ulla-Hahn-Haus, in der Kunstschule, in der Musikschule und im Sojus 7 möglich. Die künstlerische Kreativität steht bei der Kunstschule im Mittelpunkt. Dabei unterstützen die zwei Freiwilligen Kinder und Jugendliche bei ihrer kreativen Arbeit in den Themen Kunst, Theater oder Film. „Unsere FSJler arbeiten sehr praxisorientiert und wenig am Schreibtisch. Sie erleben nicht nur das Angebot in der Kunstschule, sondern auch die vielen Projekte in Kindergärten und Schulen und erhalten so einen guten Einblick in das praktische Arbeiten eines Künstlers“, erklärt Christina Backus von der Kunstschule. Zum Angebot gehört dabei unter anderem das Malen mit Acryl- und Ölfarben, Zeichnen, Drucken, digitales Malen, Schmuckgestaltung, Fotografie, Film, Töpfern und Nähen.