Monheim Neuer Qualifizierungskursus für OGS-Quereinsteiger

Dazu arbeitet das Jugendamt mit dem Katholischen Bildungsforum zusammen, das den Grundkurs „Qualifizierung für den Offenen Ganztag“ schon seit vielen Jahren in anderen Städten anbietet. „Alle Menschen, die an der Arbeit mit Grundschulkindern interessiert sind und daran Freude haben, können an dem Kurs teilnehmen, unabhängig von ihrer bisherigen beruflichen Qualifikation und Tätigkeit“, erklärt Bereichsleiterin Simone Feldmann. Ein Schulabschluss sowie deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 sind Mindestvoraussetzung.