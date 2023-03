Monheim Stadt bietet zwei Fahrten nach Tirat Carmel an

Im Oktober unternahmen bereits zwei Gruppen mit insgesamt 70 Teilnehmenden eine Reise nach Israel, auch die beiden Reisen in 2023 sind schon ausgebucht. 2024 gibt es eine Osterfahrt vom 31. März bis zum 10. April und eine Herbstfahrt vom 24. Oktober bis 3. November. Die Fahrten sind als Rundreise konzipiert: Los geht es mit Jerusalem und Bethlehem, weiter über das Tote Meer, Eilat am Roten Meer und zurück über die Negev-Wüste in den Norden Israels mit Tirat Carmel, Haifa und dem See Genezareth. Die lebendige Metropole Tel Aviv bildet den Abschluss der Fahrt. „Wer will kann auch gerne als Familie mitfahren“, so Hagen Bastian. „Einige haben dies im vergangenen Jahr an Ostern oder im Herbst gemacht und es war ein großartiges Erlebnis!“ Anmeldungen für 2024 nimmt Bastian per E-Mail an hbastian@monheim.de entgegen.