Monheim : Stadt ändert Förderung von Städtepartnerschaften

Monheim (og) Die Stadt Monheim will den die Förderung für Städtepartnerschaften ändern. Hintergrund ist die zunehmende Zahl der Teilnehmer an einem Städteaustausch sowie die längere Dauer. Die Zahl der Teilnehmer und die Länge des Aufenthalts von Gruppen, die den Austausch mit Partnerstädten pflegen, hat sich in Monheim in den vergangenen Jahren erhöht.

Allein für das erste Halbjahr 2019 liegt die Zahl der Teilnehmer bei 295. Zum Vergleich: 2016 waren es 283 Teilnehmer in einem ganzen Jahr unterwegs. 61 Tage hat die Stadt in 2016 gefördert, im ersten Halbjahr 2019 waren es bereits 54.