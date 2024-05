Brauchtum in Monheim St. Sebastianus Schützen feiern drei Tage in Baumberg

Monheim · Am Wochenende ist Schützen- und Volksfest in Baumberg. Am Sonntag werden die neuen Majestäten proklamiert. Und im kommenden Jahr steht ein Jubiläum an.

28.05.2024 , 05:55 Uhr

Im vergangenen Jahr wurde Inge Tessaro Schützenkönigin der St. Sebastianus Schützenbruderschaft. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)