Monheim St. Marien Altenheim wechselt zu den Alexianern

Neben anderen Senioreneinrichtungen in Düsseldorf, Solingen und Leverkusen wird auch das St. Remigius Krankenhaus in Opladen und das dortige Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) künftig in die Alexianer-Familie wechseln. An der Pflegeschule, dem Katholischen Bildungszentrum Haan, erwerben die Alexianer 30 Prozent der Anteile. Das Bundeskartellamt und das Bistum Münster haben der Übernahme bereits zugestimmt. „Wir sind überzeugt, dass die Kplus Gruppe hervorragend zu uns Alexianern passt und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Andreas Barthold, Hauptgeschäftsführer der Alexianer.