Kirche in Monheim Wie sich Insekten, Fledermäuse und Vögel an St. Gereon wohlfühlen sollen

Im Rahmen des Biodiversitätsprojektes des Erzbistums Köln in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Haus Bürgel wurden zuletzt verschiedene Nisthilfen in und um St. Gereon installiert. Das teilte der Pfarrgemeinderat mit. Die Teilnehmer der Stadtranderholung von St. Gereon und Dionysius hätten im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus tüchtig gebastelt. Es sei gezeichnet, gesägt und gebohrt worden, um Nisthilfen für Dohlen und Mauersegler zu bauen. Diese seien mittlerweile im Dachstuhl von St. Gereon aufgehangen worden, hieß es. Bei dem Bau der Nisthilfen wurden die Freiwilligen tatkräftig von Mitarbeitern der Biologischen Station Haus-Bürgel unterstützt. Unter dem Dachgesims von St. Gereon wurden die in Eigenarbeit gefertigten Nisthilfen für Mauersegler und Dohlenkästen angebracht. Außerdem wurden in den Linden am Kirchplatz 4 unlängst Flachkästen für Fledermäuse aus solidem Holzbeton montiert, um so die Artenvielfalt nahe des Rheinbogens zu erhalten und zu stärken. Bei dieser Aktion unterstützte die Monheimer Feuerwehr. In den nächsten Monaten sollen noch mehrere kleine Bausteine zur Biodiversität an St. Gereon umgesetzt werden, heißt es. So werde im Herbst an der Kirchmauer von St. Gereon zur Franz-Boehm-Straße als alternative Absturzsicherung eine Anpflanzung aus kriechenden bis mittelhohen Wildrosen vorgenommen. An der Nordseite werden ebenfalls im Herbst Maßnahmen ergriffen, um aus dem etwa 50 Quadratmeter großen Grundstück eine Art „Schluchtwald“ entstehen zu lassen. Unter anderem werden Insektenhotel und Käfer-Fräßgänge geplant sowie eine Bepflanzung durch einheimische Pflanzen.