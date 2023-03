Sportplatz Jahnstraße Monheim Sportplatz soll im Sommer eröffnen

Monheim · Im April 2022 haben die Modernisierungsarbeiten am Jahnstadion in Monheim begonnen. Jetzt ist die Anlage fast fertiggestellt. Die Inbetriebnahme des Stadions soll in diesen Sommerferien erfolgen, kündigt Monheims Bereichsleiterin Tiefbau Ella Luff an.

22.03.2023, 14:31 Uhr

Der Jahnplatz in Monheim ist fast fertig. Ein Jahr lange wurde dort gebaut. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)