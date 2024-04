Spielplatz Otto-Lilienthal-Straße „In Monheim gibt es endlich einen Flughafen“

(fbu) Die neu umgestaltete Spielfläche dürfte die Herzen der kleinen Kinder höher schlagen, wenn nicht sogar fliegen lassen. Nun wurde der Spielplatz an der Otto-Lilienthal-Straße wiedereröffnet. Das Areal liegt inmitten eines Monheimer Wohngebiets und ist für Kinder unter drei Jahren gedacht. Das Besondere an der mit viel Liebe umgestalteten Spielfläche ist, dass der bekannte, deutsche Luftfahrtpionier Otto Lilienthal nicht nur der Straße seinen Namen überlassen, sondern auch das Spielflächen-Motto maßgeblich beeinflusst. Für die Kinder dreht sich – wie in Otto Lilienthals Leben – alles rund um die Fliegerei.