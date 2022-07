Amerikanische Rockmusik : Spielmann lädt für August zum Konzert ein

Jay Ottaway kommt mit seiner Band „The Lost Boys“ im August in den Spielmann. Foto: RP/Band

Monheim Jay Ottaway and The Lost Boys sind am Freitag, 5. August, 21 Uhr, Uhr im Spielmann zu Gast. Das kündigt Simon Schomäcker an.

Die deutsch-amerikanische Band, die im Jahr 2019 gegründet wurde, wird von Jay Ottaway, einem in Boston lebenden Singer-Songwriter und Gitarristen, angeführt. Er hat in den letzten zwei Jahrzehnten in Europa getourt ist und zehn Alben veröffentlicht hat, teilt. Jay Ottaway singt über Liebe, Hoffnung, Schmerz, Verlust und die Freude am Leben.

Trotzdem verfällt der Musiker nie in konventionelle Klischees, findet Schomäcker. Seine Songs sind tief verwurzelt im traditionellen amerikanischen Songwriting, dabei aber nicht auf ein Genre begrenzt. Wer also auf „nicht schon tausendfach gehörte Musik“ zwischen Country, Blues, Folk und Rock‘n‘Roll steht, ist an der richtigen Adresse.

2022 sind Jay Ottaway and The Lost Boys in Deutschland unterwegs – mit jeder Menge neuer Songs im Gepäck. Zum Quartett gehört Guido Lehmann, ein exzellenter Country-Rock-Gitarrist und Lap-Steel-Spieler, der bereits mit den Bands Hillbilly Deluxe und The Swamptones in ganz Europa gespielt hat. Die Rhythmusgruppe besteht aus Schlagzeuger Wolfgang Stölzle, der durch seine Arbeit mit The Mavericks und der Ramones-Coverband De Ramönsche bekannt ist, sowie Henrik Herzmann, der sich als Bassist in Bands wie HB & the Random Players und der Peter Lorenz Band einen Namen gemacht hat. Karten gibt es im Spielmann an der Turmstraße 21, Infos unter www.spielmann-bar.de/

(og)