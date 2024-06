In Monheim Sperrungen und Umleitungen zum Stadtfest

Für den Gänselieselmarkt bleiben am Freitag ab 21 Uhr bis Samstag, 20 Uhr, die Turmstraße, Freiheit, Grabenstraße zwischen Poetengasse und Kirchgäßchen sowie die Parkplätze auf dem Schützenplatz und an der Kapellenstraße gesperrt. Die Behindertenparkplätze werden an die Neustraße 8, gegenüber der Frohnstraße 35 sowie gegenüber der Poststraße 2 und 2a, an den Skatepark an der Kapellenstraße und an die Grabenstraße 11 verlegt. Nach dem Stadtfest werden die ersten Sperrungen am Sonntag ab 22 Uhr wieder aufgehoben. Im Laufe des Montags wird die Stadtmitte wieder komplett befahrbar sein.