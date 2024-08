Straßenausbau in Monheim Sperrung auf Baumberger Chaussee – diese Umleitung können Sie nutzen

Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Straßen Am Kielsgraben, Hans-Georg-Schukat-Straße, Daimlerstraße und Niederstraße umgeleitet. Hierfür soll auch die neue Ampel am Kreuzungspunkt Hans-Georg-Schukat-Straße / Am Kielsgraben in Betrieb gehen, so die Stadt. Gleichzeitig wird die Fahrbahn zwischen der Baumberger Chaussee und Am Kielsgraben für beide Fahrtrichtungen wieder geöffnet. Fußgänger sowie Radfahrer können auf der Baumberger Chaussee den Geh- und Radweg auf der Seite des Baumarktes nutzen und die Straße Am Kielsgraben überqueren. Das soll mithilfe einer provisorischen Ampel gesichert werden, teilt die Stadt mit.