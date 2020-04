Kommentar : Sperriger Rettungsschirm

Der kommunale Rettungsschirm, den die Stadt Monheim über ihre Kleinbetriebe halten will, scheint sperrig zu sein. Noch kann er seinen Schutz nicht so recht entfalten. Wenn sich von 3000 gemeldeten Betrieben bislang nur 56 darunter flüchten wollten, spricht das entweder für den gesunden Zustand der Firmen in Monheim oder gegen die Zumutbarkeit der Antragsbedingungen.

„Wer etwas haben will, muss etwas dafür tun“, sagen die einen, die einen Antrag stellen und sich dazu bekennen. Und: „Ich will nicht so viele Details von mir preisgeben“, sagen diejenigen hinter vorgehaltener Hand, die deshalb keinen stellen wollen. Eine Gratwanderung, die sich auch in der Politik spiegelt. Daniel Zimmermann spannt den Schirm und bekommt über Monheim hinaus öffentliche Anerkennung. Die Opposition kritisiert die komplexe und umfängliche Antragstellung. Das Land NRW bietet völlig unkompliziert Soforthilfe an, die zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden soll.