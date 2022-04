Monheim hilft der Ukraine : Stadt spendet Atemschutzgeräte für Ukraine

Monheim Generalkonsulin Iryna Shum nimmt Masken und Atemluftflaschen entgegen.150 Atemschutzmasken spendet die Feuerwehr Mettmann und 12 Atemluftflaschen die Feuerwehr Ratingen.

Beim Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew haben russische Truppen auch große Teile der Feuerwehrinfrastruktur in den Vororten zerstört. Das Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf bemühe sich deshalb nun um Ersatz, teilt die städtische Sprecherin, Birte Hauke, mit.. Jetzt konnte der stellvertretende Leiter der Monheimer Feuerwehr , Markus Stenzel, der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Shum einige Kisten mit Atemschutztechnik übergeben.

Den Transport der feuerwehrtechnischen Ausrüstung organisiert das ukrainische Generalkonsulat. Die Technik soll voraussichtlich in Vororten von Kiew, unter anderem in den Städten Irpin und Butscha, zum Einsatz kommen, so die Sprecherin der Stadt Monheim, Birte Hauke.