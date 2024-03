Langenfeld Gesamtschule spendet 6500 Euro an Abenteuerspielplatz

Eine Spende von fast 6500 Euro haben kürzlich Schulleitung, Lehrer und Schüler an den Förderverein Abenteuerspielplatz Hilden übergeben. Insgesamt 19.000 Euro hatte die Schulgemeinschaft bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Sponsorenlauf im Herbst an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule eingesammelt. Dieser Erlös geht traditionell zu je einem Drittel an den Förderverein der Schule, an die Partnerschule in Ladakh und an eine soziale Einrichtung in Hilden oder Langenfeld. Schließlich ist die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule eine Schule des Zweckverbandes Hilden-Langenfeld.