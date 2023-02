Hilfe für Syrien und die Türkei Spendenannahme für Erdbebenopfer am Eierplatz

Alles begann vor ein paar Tagen mit einer Haussammlung in der Nachbarschaft. Die beiden Monheimer Mehmet Can Yavas und Kürsat Arşlan waren geschockt vom Ausmaß der Katastrophe, die das Erdbeben in ihren Heimatländern Türkei und Syrien verursacht hatte. Sie wollten helfen und zwar schnell, teilt die städtische Pressestelle mit. Also gingen sie zunächst von Tür zu Tür und baten um Decken, Winterkleidung und haltbare Lebensmittel, die sie dann in die betroffene Region bringen wollten. Die Hilfsbereitschaft der Menschen war so groß, dass die beiden sich Unterstützung holen mussten, heißt es weiter. Die fanden sie im Integrationsrat. „Wir haben zunächst eine Sammelstelle in einem Café am Ernst-Reuter-Platz eingerichtet“, erzählt Melissa Dilara Ergen, Vorsitzende des Integrationsrats. „Doch da sind wir schnell an Kapazitäts-Grenzen gestoßen.“ Bürgermeister Daniel Zimmermann stellte jetzt die leer stehenden Räume des ehemaligen türkischen Supermarkts an der Heinestraße zur Verfügung. Ab sofort können Bürger zwischen 11 und 19 Uhr Spenden vorbeibringen. „Wir suchen auch dringend Kartons zum Verpacken der Spenden“, sagt Acelya Eva Ergün, die die Sammlung gemeinsam mit Gülay Akcora von der türkischen Gemeinde koordiniert. Ergün hat über die NGO Diplomaten International Kontakt zum türkischen Katastrophenschutz aufgenommen. Die Spenden gehen von Monheim an weitere Sammelstellen und werden in die betroffenen Gebiete geschickt. Auch werden Personen gebraucht, die helfen, die Spenden zu sortieren und zu verpacken. Benötigt werden u.a. haltbare Lebensmittel und Konserven, Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel, Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Zelte, Kerzen, Dynamotaschenlampen, Batterien, intakte Winterkleidung. Geldspenden werden nicht entgegengenommen.