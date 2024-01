Monheim SPD-Urgestein verlässt Stadtrat

Friedrich trat 1972 in seiner Heimatstadt Essen der SPD bei und brachte sich aktiv als Juso-Vorsitzender ein. Nach seinem Umzug nach Monheim trat er dem Monheimer Ortsvereinsvorstand bei und war bis 2019 insgesamt 18 Jahre lang Vorsitzender des Ortsvereins. In der SPD-Ratsfraktion diente er von 2014 bis 2020 zunächst als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung. 2020 wurde er dann Ratsmitglied und ordentliches Ausschussmitglied. „Seine menschlichen und politischen Erfahrungen werden uns fehlen“, so Alexander Schumacher, Fraktionsvorsitzender der SPD Ratsfraktion. Ihm wird nun Roland Gunia (54), seit Jahren sachkundiger Bürger und Distriktvorsitzender der SPD in Baumberg, nachfolgen.