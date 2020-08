Interview Alexander Schumacher Lorenz Dombrowski : „Bürger fühlen sich nicht mitgenommen“

Er ist Partei- und Fraktionschef in einem: Alexander Schumacher, sein junger Stellvertreter Lorenz Dombrowski (20) ist in der Ausbildung zur gehobenen Dienst. (v. re.). Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim SPD-Chef und Fraktionsvorsitzender Alexander Schumacher und sein Stellvertreter Lorenz Dombrowski fordern mehr Bürgerbeteiligung, bezahlbaren Wohnraum und eine nachhaltige Haushaltspolitik.

Die SPD tritt an mit der Forderung nach mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger an. Inwiefern sind denn die bestehenden Möglichkeiten nicht ausreichend?

Schumacher : Die absolute Mehrheit von Peto hat uns gezeigt, wie die Bürgerbeteiligung zur Farce verkommt. Die Workshops sind nur noch Verkaufsshows für die Vorhaben des Bürgermeisters. Es wird nur noch um Nebensächlichkeiten diskutiert, das ,ob überhaupt’ steht nicht zur Debatte. Planungen werden als alternativlos deklariert. Wir müssen die Bürger wieder mehr mitnehmen. Es gibt da viel Unruhe, sie fühlen sich nicht mehr eingebunden. Die Online-Portale werden nur von einem sehr übersichtlichen Kreis genutzt. Wir stehen jetzt an einer Zeitschwelle, wo wir grundsätzliche Antworten auf künftige Fragen finden müssen, wie bezahlbarer Wohnraum, die Lenkung der Verkehrsflüsse, das Stadtklima. Wir wollen auf Bürgerforen mit den Menschen über die nächsten 20 Jahre Stadtentwicklung diskutieren.

Sie beklagen in Ihrem Wahlprogramm, dass es in Monheim nur noch 10 Prozent öffentlich geförderte Wohnungen gibt, und empfehlen Ankauf von 1500 Wohnungen…

Schumacher : Den Bewohnern der Vereinsstraße wurde auch angeboten, in den Neubau [Anm.: das Projekt ,Platanenhöfe’ der WSG] zu ziehen – mit deutlich erhöhten Mieten. Die mussten schließlich alle aus Monheim wegziehen.

Dombrowski : Die Menschen kommen mit ihren Existenzängsten zu uns, sitzen hier und weinen, da kommt man an seine Grenzen, das zu verarbeiten.

Schumacher : Wir haben viel für Kinder gemacht, aber es gibt ein Problem mit der Jugendbetreuung. Das JuKuBa beispielsweise ist der einzige Jugendtreff in Baumberg. Ich bin als Jugendlicher da oft in die Disko gegangen, die gibt es aber nicht mehr.

Dombrowski: Die Jugendlichen gehen eher ins Cube im katholischen Gemeindezentrum. Man sollte das, was es im JuKuBa gibt, einfach attraktiver gestalten. Das würde auch die Nachfrage steigern, die die Stadt ja damals bei unserem Antrag verneint hat. Die Jugend hat nicht genügend adäquate Aufenthaltsmöglichkeiten, so dass sich andere Teile der Bevölkerung durch ihr Dasein gestört fühlen. Die treffen sich dann eben an den Freiräumen im Landschaftspark. Es gibt auch keine Streetworker.