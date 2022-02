Monheis Verwaltungsvorstand : Monheims SPD kritisiert Personalkarussell

Der Weggang von dem Ersten Beigeordneten Roland Liebermann stößt das Personalkarussell an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Monheimer Sozialdemokraten werfen der Peto vor, mit dem Umbau des Verwaltungsvorstands gescheitert zu sein. Bürgermeister Daniel Zimmermann hält dagegen.

(og) Mit dem Weggang von Roland Liebermann, derzeit noch Erster Beigeordneter der Stadt Monheim, dreht sich das Karussell an der Verwaltungsspitze erneut – nämlich zurück. „Wir werden künftig fast wieder den Zustand haben, wie wir ihn vor dem Abschied von Kämmerin Sabine Noll 2020 hatten“, kritisiert SPD-Fraktions-Chef Alexander Schumacher.

Wie berichtet, steht Liebermann nicht erneut als Erster Beigeordneter zur Wahl – aus gesundheitlichen Gründen, was sowohl in Politik und Verwaltung bekannt war. Liebermann hatte nach dem Ausscheiden von Sabine Noll die Kämmerei übernommen, Nolls Funktion als Beigeordnete die Peto-Frau Lisa Pientak. Jetzt soll Pientak auf die Stelle des Ersten Beigeordneten rücken. Ihr Stelle im Baubereich soll dafür neu besetzt werden. Außerdem wird Personalchef Martin Frömmer in den Verwaltungsvorstand aufrücken. Ausgeschrieben wird nun die Stelle des Kämmerers. Der Stadtrat wird darüber beschließen.

Schumacher, der zu den Kritikern des aktuellen Modells gehört, hinterfragt nun, warum das alte Modell – was er grundsätzlich begrüßt – erst jetzt wieder eingeführt wird. Aus Sicht der Monheimer Sozialdemokraten seien Bürgermeister Daniel Zimmermann und seine Peto mit ihrem Verwaltungsumbau „ganz klar nach nur einem guten Jahr gescheitert“, so Schumacher, der auch die Qualifikation von Pientak und Liebermann in Frage stellt. „Das tun wir nicht“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Gronauer, der dem Bürgermeister allerdings kein glückliches Händchen beim Umbau de Verwaltungsvorstands vor anderthalb Jaren bescheinigt. „Das hätte man mit mehr Weitblick machen können“, so Gronauer, „in interfraktionellen Gesprächen etwa“. Seine Fraktion habe jedoch wie die SPD die „Selbstbedienungsmentalität der Peto“ kritisiert.