Stadtgespräch : SPD feiert mit Familien

Es gab Aktionen und Gespräche.

Gut besucht war das traditionelle Familienfest der Monheimer SPD zum Tag der Arbeit auf dem Rathausvorplatz. Für die Besucher gab es eine Hüpfburg, Spiele und Donuts zum Selbstbemalen, was besonders viel Anklang fand. Angeboten wurden auch selbstgebackener Kuchen, Kaffee, Getränke und Grillwürstchen, alles zu zivilen Preisen. So wurde die heimische Kaffeetafel bei Sonnenschein ins Freie verlegt. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, mit SPD-Bürgermeisterkandidat Alexander Schumacher und den Ratsleuten Werner Goller und Stefanie Rohm ins Gespräch zu kommen. Am Ende des Familientags war die Monheimer SPD nach eigenem Bekunden sehr zufrieden mit der Resonanz.