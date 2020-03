Stadtgespräch : Monheimer SPD bringt sich mit Kabarett in Stimmung

Monheim Im Bürgerhaus Baumberg machen sich die Genossen untereinander Appetit auf die Kommunalwahl.

Der diesjährige politische Aschermittwoch der Monheimer SPD stand im Zeichen der im September stattfindenden Kommunalwahl. Nach einem leckeren Essen, wahlweise Fisch oder Leberkäse, hielt Bürgermeisterkandidat Alexander Schumacher eine ebenso humorvolle wie pointierte Rede über die politischen Ziele der SPD im kommenden Wahlkampf, wie zum Beispiel die Reduzierung der von den Hauseigentümern zu zahlenden Straßenausbaubeiträge auf null. Auch die aktuellen Gegebenheiten kamen nicht zu kurz. Erwähnung fand zum Beispiel die geplante Stadthalle als „Circus Maximus“ und der „autonom fahrende Bus mit automatischem Stopp an jeder Mülltonne“. „Leider wurden die 18 Anträge der SPD zum kommunalen Haushalt von Peto ins lächerliche gezogen“, bedauerte Schumacher. Darunter der Antrag auf Prüfung der Renovierungskosten des Jukuba in Baumberg. Danach sprach die Landtagsabgeordnete Sarah Phillip. Als Duisburger Kind scheute die Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführerin in Düsseldorf klare Worte nicht und kritisierte in Richtung Landesregierung nicht eingehaltene Wahlversprechen. „Die Investitionsquote fällt, der Lehrermangel steigt, und die Staus werden immer länger, trotz eines 10 Milliarden größeren Landesbudgets“, sagte Phillip. Innenstädte würden zu begehbaren Investitionsfonds, speziell Köln und Düsseldorf. Sie forderte neben sozialem Wohnungsbau eine Steuerentlastung für die „arbeitenden Menschen – nicht für die Menschen, die ihr Geld arbeiten lassen“. Der anschließende Auftritt des bekannten kabarettistischen Trios Die Blömcher brachte das Bürgerhaus in Baumberg zum Kochen.