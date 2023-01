Jugendhilfeausschuss Monheim Mehr Treffpunkte für Jugendliche

Die SPD stellt in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am kommenden Mittwoch den Antrag, die Verwaltung möge zusammen mit dem Jugendparlament mindestens drei wettergeschützte Treffpunkte für Jugendliche einrichten. Dafür sollen 80.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt gestalte zwar anspruchsvolle Spielplätze für Kinder. Für Jugendliche gebe es aber nur wenige Möglichkeiten, wie den Bereich an der Skateranlage, für eine geschützte Zusammenkunft im Freien, sagt Alexander Schumacher. Daher hielten sie sich oft auf Spielplätzen auf, die nicht für sie bestimmt seien.