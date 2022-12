Monheim Übergangswohnheim Rat ist gegen Gruppen-Trennung in der Niederstraße

Die Fraktionsvorsitzende von Peto, Stefanie Einheuser, erklärte, das sei diskriminierend. Sie bezweifele, dass vermehrt Bewohner in die Psychiatrie eingewiesen würden. Für eine Aufstockung des Sicherheitspersonals sehe ihre Fraktion keinen Bedarf. Auch wenn er die offenkundigen Probleme nicht negieren wolle, sagte auch Manfred Poell (Grüne), dass eine räumliche Trennung von vermeintlich gefährlichen und ungefährlichen Bewohnern diskriminierend sei. Dem schloss sich Bürgermeister Zimmermann an. Mit diesem Antrag werde eine Gruppe diskriminiert: „Wenn ein Obdachloser sich nicht an die Hausregeln hält und schreiend durchs Haus läuft, leiden auch andere Obdachlose darunter.“ Das Zusammenleben von Menschen sei immer mit Problemen verbunden. Deshalb verfolge die Stadt die Strategie, Flüchtlingsfamilien in Privatwohnungen unterzubringen. „Privater Wohnraum ist das beste Mittel gegen Konflikte“, so Zimmermann. Diese Möglichkeit hat der psychisch auffällige Obdachlose nicht.