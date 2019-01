Monheim : Spaziergänger findet Sprengstoff am Rhein

Monheim (elm) Einen explosiven Fund hat ein Monheimer am Sonntag in den Rheinauen gemacht. „Er fand eine Plastiktüte, in der sich eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg und Sprengstoff befanden“, berichtet Michael Pütz, Dienstgruppenleiter in der Leitstelle der Kreispolizei Mettmann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken