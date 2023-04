Ab 23. April Spanien im Mittelpunkt der Europa-Wochen

Birgit Fritz, die Stimme des Erzähltheaters „MärSinn“ trägt am Mittwoch, 3. Mai ab 15 Uhr im Ulla-Hahn-Haus spanische Märchen für Kinder und Erwachsene vor. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de Am 3. Mai, ab 19 Uhr beleuchtet im Bürgerhaus Baumberg Dr. Rosamna Pardellas Velay die Religion, Kultur und Gesellschaft Spaniens unter dem Motto: „Im Spannungsfeld zwischen Pilgerfahrt, Inquisition und liberaler Gesetzgebung“. Sie geht der Frage nach, ob das heutige Spanien so gläubig und fromm ist, wie der Stereotyp besagt? Und wie wichtig sind heute noch Glaube, Religion und Kirche in der aktuellen spanischen Gesellschaft? Für ein musikalisches Rahmenprogramm sorgt der Baumberger Männerchor. Der Eintritt ist frei. Kulinarisch wird es am 4. Mai, ab 19 Uhr im Bistro „Tante Tina“ in der Altstadt. Hier lockt ein Weinabend in ungezwungener Atmosphäre, fachkundig erläutert und serviert von Altstadt-Wirtin Tina Gethmann. Eintritt: 11 Euro. Anmeldungen unter Telefon 02173 999-8474 oder per E-Mail an hallo@tantetina-monheim.de.