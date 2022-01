SKFM Monheim : Sozialverband zieht nach Neustrukturierung Bilanz

Rebecca Steffen und Daniela Prehn bieten Rat und Unterstützung beim SKFM in Monheim an. Foto: RP/SkfM

Monheim Die neuen „Beratungsstellen Arbeit“ im Kreis Mettmann werden nun gemeinsam von einem Trägerverbund (bestehend aus dem SKFM Monheim, SKFM Erkrath sowie Beratung und Projekte – kurz BePro – Velbert an drei Standorten geführt.

Die „Beratungsstelle Arbeit“ ist am Rathausplatz 3, in Monheim zu finden. Persönliche Beratungsgespräche erfolgen nach vorheriger Terminabsprache – bevorzugt per Mail: beratungsstelle-arbeit@skfm-monheim.de und/oder Telefon: 02173 9569 55. Termine sind individuell auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Die Erreichbarkeit der „Beratungsstelle Arbeit“ ist gekoppelt an die jeweiligen Öffnungszeiten der SKFM-Spendenannahme sowie des SKFM-Secondhand-Ladens am Rathausplatz 3.