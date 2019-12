Einkaufen : Sozialladen verlängert Öffnungszeiten

Monheim Spendenabgabe und Einkauf ist ab 2. Januar einheitlich von 9.30 bis 18 Uhr möglich. SKFM sucht Sponsoren für Papier- oder Stoffbeutel.

Ab dem 2. Januar ist das SKFM-Sozialkaufhaus „Der Laden“ am Rathausplatz 3 in Monheim montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Die Verlängerung der Öffnungszeiten teilte der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) jetzt mit. Auch die Spendenannahme an gleicher Stelle ist dann zu diesen Zeiten erreichbar. Bisher gab es für die beiden sozialen Einrichtungen unterschiedliche Öffnungszeiten. Künftig kann, wer Spenden abgeben und gleichzeitig im „Laden“ etwas kaufen will, beides problemlos miteinander verbinden.

Geführt wird der Laden seit elf Jahren von Peter Faßbender. Der Verkaufsleiter freut sich über Spenden, ob gebrauchte Kleidung, Spielsachen, Gardinen oder andere Utensilien wie Elektrogeräte. Doch zugleich äußert er einen Wunsch: „Bitte bringen Sie uns nur Waren, die sauber und noch funktionsfähig sind. Nur so können wir diese auch an bedürftige Dritte weitergeben.“ Letztlich gelte die einfache Faustregel: Würde man die gebrauchten Sachen in diesem Zustand auch selbst wieder benutzen wollen? Nur so könne der SKFM „erstklassige Ware aus zweiter Hand“ kostengünstig abgeben. Und noch eine Bitte hat Faßbender: Die gespendeten Materialien sollten auf jeden Fall während der Geschäftszeiten gebracht und nicht außerhalb dieser Zeiten einfach vor die Tür gestellt werden. Wer unsicher ist, ob die Spenden benötigt werden, wendet sich am besten an die Hotline unter Telefon 02173 67560 oder 02173 956952.

Info Zentral gelegen am Rathausplatz Foto: RP/SKFM Was „Der Laden“, Sozialkaufhaus des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) Monheim, Rathausplatz 3 Wann Geöffnet montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr Info www.skfm-monheim.de

Und noch eine Neuerung wird es im neuen Jahr geben: Nachdem die Bundesregierung ein Verbot von Plastiktüten auf den Weg gebracht hat, wird der SKFM künftig in seinem Laden keine mehr anbieten. „Wir bitten deshalb unsere Kunden, möglichst ihre eigenen Tüten oder Taschen mitzubringen, um so keinen unnötigen Müll zu produzieren“, sagt Daniela Prehn, Fachbereichsleiterin beim SKFM. Leider könne der Laden aus Kostengründen keine Papiertüten oder Stofftaschen anbieten, da diese relativ teuer seien. Es sei denn, es fände sich ein Sponsor, der solche Taschen mit einem Werbeaufdruck versieht und sie dann gratis zur Verfügung stellt. Interessenten können sich gerne an Peter Faßbender, Telefon 02173 9569-51, wenden.

Eröffnet wurde „Der Laden“ im Jahr 2004 am Ernst-Reuter-Platz. Da die Räumlichkeiten dort bald zu klein waren, zog er 2007 an den Rathausplatz. In zentraler Lage finden die Kunden Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe, Bettwäsche, Dekorationsartikel sowie Porzellan und Gläser, Bücher, Videos, DVDs und vieles mehr. Insgesamt sorgen fast 30 Personen – Mitarbeiter, Maßnahme-Teilnehmer vom Jobcenter und ehrenamtliche Hilfskräfte – im „Laden“ und bei der Spendenannahme in Wechselschichten dafür, dass die Kunden und Spender gut bedient werden.