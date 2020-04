Warmes Mittagessen für Kinder : Sozialdienst gibt Essen für Kinder aus

Monheim Der Sozialdienst katholischer Männer und Frauen (SkFM) Monheim bietet ab Mittwoch, 15. April, jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit zwischen 12.15 und 13 Uhr ein warmes Mittagessen für Kinder an.

Kostenfrei. Die Ausgabe erfolgt im Rahmen der Monheimer Tafel des SkFM. Die Eltern der in Frage kommenden Kinder können die Mahlzeiten am St. Johanneshaus in der Brandenburger Allee 25 abholen. Die Essen werden in Pappbehältern ausgegeben. Intoleranzen und religiöse Hintergründe werden berücksichtigt, teilt Bernd M. Wehner, Spercher des SkFM, mit.