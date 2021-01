Frauen im Rat in Monheim : SPD-Frau hat Alt und Jung im Blick

Monheim Stefanie Rohm ist zwar nicht ganz neu im Rat, hat aber Sprecherfunktionen für die SPD übernommen, etwa im Inkluso. Hauptberuflich leitet die 60-Jährige das Louise-Schröder-Haus in Monheim.

Die Diplom-Betriebswirtin, die auch Kunstgeschichte studiert hat, hat sich schon früh politisch engagiert. „Für Green Peace und bei Amnesty International an der Uni“, erinnert sie sich an die Studienzeit. Dann kamen die Kinder, ein Sohn (31) und eine Tochter (21). 2006, im Rahmen ihrer Elternarbeit in der Awo-Kita an der Knipprather Straße, wollte sie etwas gegen die drohende Schließung tun. „Und da ich immer schon eine Sympathisantin der SPD war mit grünen Ansichten“, hat sie sich umgeschaut und sich näher mit der Monheimer SPD beschäftigt. Sie wurde aktiv – auch gegen den Bau eines Parkhauses am Rheinufer. „Das fing alles sehr langsam an“, sagt sie. Sie wurde Beisitzerin, hat als sachkundige Bürgerin an den Ratssitzungen teilgenommen. Ganz klassisch hat sie den Weg durchlaufen – bis heute. Wobei es mit der SPD in den vergangenen Jahren nicht bergauf gegangen ist. „Die Stimmen sind weggebrochen“, bedauert sie. Die Mehrheiten haben sich geändert. „Es gab immer weniger Mandate. Das ist frustrierend. Aber ich bin bewusst dabei geblieben. Ich bin idealistisch genug“, begründet sie überzeugt. Außerdem will sie die Zeit nutzen, mehr junge Leute für die SPD und die politische Arbeit zu begeistern. „Wir brauchen eine gute Mischung“, sagt sie.