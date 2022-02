Monhei Stadtarchiv : Sonja Felten leitet das Monheimer Stadtarchiv

Monheim In Köln absolvierte sie ein Studium der Geschichte und Musikwissenschaften, das sie 2021 mit einem Bachelor abschloss.

Sonja Felten ist die neue Leiterin des Stadtarchivs. Am 1. Februar löste sie Michael Hohmeier (63) ab, der nach rund 32-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand ging. Er wird dem Archiv aber noch mit zehn Stunden wöchentlich verbunden bleiben.

Sonja Felten ist in Monheim aufgewachsen, sie besuchte die Lottenschule und die Peter-Ustinov-Gesamtschule. Am Otto-Hahn-Gymnasium machte sie das Abitur. In Köln absolvierte sie ein Studium der Geschichte und Musikwissenschaften, das sie 2021 mit einem Bachelor abschloss. Thema ihrer Abschlussarbeit war die mittelalterliche Befestigung der Freiheit Monheim.