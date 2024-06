Friedenskirche Baumberg Sommersingwoche und Konzert in der Friedenskirche in Baumberg

In dem Lied „I‘m singing in the rain“ lässt sich der Sänger (Gene Kelly) jedenfalls – anders als vielleicht erwartet – von dunkler Bewölkung und Niederschlag nicht runterziehen. „Ich singe im Regen, was für ein großartiges Gefühl, ich bin wieder glücklich!“ Es ist ein Song, den man gut in einer Chorgruppe singen kann – etwa in der Singwoche. Los geht es am 8. Jul in der Baumberger Friedenskirche. Die täglichen Chorproben gehen von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. „Es ist eine gute Gelegenheit, die eigene Singstimme in Schwung zu bringen, neue Lieder zu entdecken, über die Texte nachzusinnen und vor allem: andere Musikbegeisterte zu treffen und gut gestimmt im Chor zu singen“, so Schmelz. Gerne können während der Singwoche auch Wunschlieder genannt werden. Wer Freude am gemeinsamen Singen hat, ist willkommen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Abschlusskonzert, bei dem auch das Publikum gelegentlich mitsingen darf, ist am Sonntag, 14. Juli, um 16 Uhr, ebenfalls in der Friedenskirche, Schellingstraße 13. Der Eintritt ist frei. Infos und Anmeldung bei Gisela Schmelz, E-Mail an gisela.schmelz@gmx.de.