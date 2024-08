Jeckes Treiben im August Was die Veranstalter für den Sommerkarneval in Monheim versprechen

Für Jecke in Monheim hat der Termin dabei längst Tradition. In der Vergangenheit tauchten zu der Party diverse Karnevalsvereine aus Monheim und Baumberg auf. Und auch Menschen, die zufällig von der Veranstaltung erfuhren, weil sie gerade in der Nähe waren, schauten vorbei. In den vergangenen Jahren brachte es der jecke Spaß im Sommer so auf 150 bis 250 Mitfeiernde.