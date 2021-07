Solidarität und Hilfe : Soll die Stadt Monheim Hochwasseropfern helfen?

In Schuld im Ahrtal bauten Helfer in der vergangenen Woche ein Duschzelt auf. Foto: dpa/Thomas Frey

Monheim Die Stadt Monheim hat überlegt, ein Spendenkonto für die Hochwasseropfer einzurichten, diesen Vorschlag jedoch wieder verworfen, weil es bereits vom Bund, vom Land NRW und vielen weiteren Stellen entsprechende Spendenkonten gibt.

Hans-Peter Anstatt, der früher als Integrationsbeauftragter in der Stadtverwaltung tätig war, ärgert sich, dass die reiche Stadt Monheim sich nicht für die Hochwasseropfer an der Ahr einsetze. „Können wir in Monheim noch in aller Ruhe zum Sun-Downer an der Shell-Halle sitzen, dekadent die ungewöhnliche Farbe des Rheins und sein Treibgut betrachten, den Geysir sprudeln lassen, die Kirmes und die Monheimer Altstadt genießen, die Blümchen mit Wasser begießen, 38 Millionen Euro verlieren, ohne dass man erkennen kann, ob und wie sich die Stadt gegenüber dem Hochwasser engagiert?“, fragt er.