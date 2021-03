Kostenpflichtiger Inhalt: Gewalttat in Monheim : Getötete 32-Jährige - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Polizei nimmt an der Plötzenseer Straße mutmaßlichen Täter fest. Foto: Jochen Tack

Monheim / Solingen Die Polizei hat am Donnerstagabend eine 32 Jahre alte Solingerin in einer Monheimer Wohnung tot aufgefunden. Der tatverdächtige Mieter, ein 35-jährigen Monheimer, wurde noch am selben Abend festgenommen.