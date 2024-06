In der alten Monheimer Krautfabrik wird am Freitag Richtfest gefeiert. Sojus-Team zieht im Sommer ins Fachwerkhaus

Die Arbeiten im Inneren gehen „mit Liebe zum Detail“ gut voran, berichtet die Architektin. Mindestens zweimal pro Woche ist sie auf der Baustelle, um die Fortschritte zu begutachten und Absprachen zu treffen. Die Baustoffe Stahl, Holz und Glas sorgen für ein modernes, aber wohnlich-warmes, Ambiente. Schon bald ziehen die Sojus-Mitarbeiter in ihre neuen Büros ein. Verzögert hätte sich allerdings die Lieferung der sieben massiven Innentüren aus Holz, die die Brandschutzauflagen erfüllen müssen und deshalb eine Spezialanfertigung sind. Fachkräftemangel sei – wie in vielen Branchen im Baugewerbe – der Grund dafür. Doch im August sollen die Türen eingebaut werden. Leiter Christian Kaindl und sein Team sind „positiv gespannt und aufgeregt“, weil der Einzug in die neuen Arbeitsbereiche für Ende August vorgesehen ist. Derzeit sitze man an Schreibtischen in zwei Ateliers des benachbarten Veranstaltungshauses. Diese könnten in wenigen Wochen für die Künstler frei gegeben werden. Das bisherige Interimsdomizil von Kaindl und seiner Mannschaft an der Robert-Bosch-Straße diene jetzt Bands als Probenräume.