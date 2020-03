Monheim Corona : Sojus startet Mut-mach-Radio Rakete

Jean-Pierre Banaszkiewicz ist unter www.sojus.de/radio zu hören. Foto: Stadt Monheim/Sojus 7/StadtMonheim

Monheim Für alle, die den Treffpunkt Sojus 7 (jetzt: Zum goldenen Hans am Ernst-Reuter-Platz) vermissen, bietet die Einrichtung nun eine virtuelle Plattform zum Austausch an: das Internet-Radio Rakete.

„Auf der Sojus-7-Seite ist das Radio schon installiert“, sagt Achim Tang, der in Monheim die Triennale vorbereitet. Die Adresse lautet www.sojus.de/radio. Es soll heute an den Start gehen.

„Die Idee eines Radiosenders geistert schon länger in unserem Team umher – deswegen liegt es jetzt nahe, in Zeiten der Einschränkung des öffentlichen Lebens und der Schließung aller Kultur-Einrichtungen, eine Alternative zu bieten, über die wir zumindest einen Teil unseres Programms fortsetzen können“, so Tang. Eigentlich gehe das Radioprojekt über die üblichen Angebote hinaus. „Wir können so gemeinsam neue Formate für die Zukunft entwickeln. Auf Radio Rakete strahlen wir deshalb Beiträge von uns, unserem ehrenamtlichen Team und weiteren Kultureinrichtungen aus.“ Tang versteht Radio Rakete als Mut-Mach-Radio, das Hörspiele, Musiksendungen, Gesprächsrunden oder andere kreative Beiträge präsentiert.

Christopher Blankenaufulland sorgt für den Sound. Foto: Stadt Monheim/Sojus 7/StadtMonheim

Geben soll es für den Anfang viel Musik von den Sojus-DJs. Darüber hinaus ist ein Hörspiel in Vorbereitung, an dem aktuell sieben Leute in einem Chat-Room arbeiten, berichtet der „Artist in residence“. Er will in Kooperation mit dem Sojus eine Plattform anbieten, auf der sich in Corona-Zeiten junge Menschen austauschen und kreativ werden können.

Darüber hinaus plant Achim Tang für mittwochs eine Diskussionsrunde (Mut am Mittwoch), die anschließend als Podcast ins Netz gestellt werden soll. Erstes Thema für heute Abend (Beginn 20 Uhr, Dauer: etwa eine bis anderthalb Stunden) sind die potenziell positiven Auswirkungen der Krise – etwa auf die Luftqualität in China und das Wasser in Venedig. Wer Lust hat, bei Radio Rakete mitzumachen, kann sich per E-Mail im Sojus melden: sojus7@monheim.de. Insgesamt sollen täglich zwischen zwei und drei Stunden gesendet werden. „Beiträge zu produzieren ist aufwändig“, weiß Tang. Deshalb seien bis zu drei Stunden erst einmal realistisch.

Aktuell wird das Soziokulturelle Zentrum Sojus 7 umgebaut. Das Ausweichquartier ist am Ernst- Reuter-Platz im Berliner Viertel und heißt „Zum goldenen Hans“. Es ist wegen der Corona-Krise geschlossen.

(og)