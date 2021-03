Radio-Jubiläum : Sojus-Sender feiert ersten Geburtstag

Monheim Der Mitmach-Sender „Radio Rakete“ des Sojus 7 feiert am Wochenende seinen ersten Geburtstag. Seit einem Jahr gestalten Ehrenamtliche ein abwechslungsreiches Programm mit Musiksendungen, Vorträgen, Diskussions- und Hintergrundformaten.

(og)Mehr als 300 Sendungen wurden so in den vergangenen zwölf Monaten produziert. Der Geburtstag wird am Samstag, 27. März, ab 18 Uhr mit Rückblicken, Live-Musik und Geschenken gefeiert. Das teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit.