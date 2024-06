Das Vorprogramm zur Monheim Triennale Sojus lädt in die „Musikmaschine“ ein

Bereits im Vorfeld starten, so sieht es das Konzept vor, Aktionen, die auch Monheimer einbeziehen. Am Mittwoch 19., und am Mittwoch, 26. Juni, jeweils um 21 Uhr lädt das Soziokulturelle Zentrum Sojus 7 in den Rheinbogen, Am Werth, ein und startet die „Musikmaschine“. Es wird zwei „Sundown Sessions“ geben. Inspiriert von Angela de Weijer‘s „Siren Sundown“ aus dem vergangenen Jahr inszenieren die beiden Monheimer Musiker Jannik Klaue und Till Kentemich zusammen mit Triennale „Artist in Residence“ Achim Tang sowie allen, die mitmachen wollen, eine musikalische Performance. Das interaktive Format „Musikmaschine“ wird auch den ersten Festivalabend von The Prequel, der Werkstattausgabe der Monheim Triennale am 4. Juli beschließen, dann unter Beteiligung der Triennale-Künstler. Die Warm Up-Sessions am Rhein werden damit zu einem Auftakt für die Monheim Triennale 2024.