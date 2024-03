Sojus-Bootstour ab Monheim Leinen los für Punkrock auf dem Rhein

Mit seiner musikalischen Bootstour will das Sojus 7 in Monheim nichts weniger als deutschlandweit bekannt werden. Das Punkrock-Festival auf einem Schiff ist nach Veranstalterangaben ein Alleinstellungsmerkmal. Seine Strahlkraft wachse und mache Monheims sozio-kulturelles Zentrum in der Szene überregional zu einem Begriff. „Zur Bootstour kommen neben Fans aus dem Umland regelmäßig auch Leute aus Norddeutschland bis runter nach Baden-Württemberg“, sagt Carsten Linder, Mitglied im ehrenamtlich tätigen, zehn Köpfe zählenden Bootstour-Organisationsteam.