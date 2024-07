DJ-Workshop in Monheim Hier kann man das Handwerk des Auflegens erlernen

Aneta Demerouti ist Designerin und Musikerin. Unter dem Namen „anti_saunt“ produziert sie seit 2020 experimentelle elektronische Musik. Sie studiert Popmusik an der Folkwang Universität der Künste am Standort Bochum. Nach ihrem Designstudium gründete sie 2019 die Flinta-Veranstaltung „Electrosuppe” in Köln. Die ursprüngliche Veranstaltungsreihe hat sich heute zu einem Kollektiv von Flinta-Personen entwickelt, die ihre Talente in Kunst, Technik und Musik entfalten können. Ziel ist es, Sichtbarkeit zu schaffen in einer männlich dominierten Musik- und Veranstaltungsszene und einen geschützten Raum für die kreative Entwicklung der Teilnehmenden zu schaffen, sich untereinander zu vernetzen und zu fördern, teilen die Veranstalter mit. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung per E-Mail an va-sojus7@monheim.de möglich. Die Veranstaltung findet ebenfalls in der Halle des Sojus 7 statt.