Punk-Rock am 26. Mai in Monheim : Sojus 7 veranstaltet Bootstour mit zehn Bands auf dem Rhein

(pc) Das schwimmende Punk-Rock-Festival des Sojus 7 lichtet am Donnerstag, 26. Mai, den Anker. Die MS Fantasy legt um 15.30 Uhr vom Monheimer Schiffsanleger ab und lässt dort um 23.30 Uhr auch alle Gäste wieder von Bord. Zwischen 18.30 und 19.30 Uhr macht das Schiff eine kurze Pause am Schiffsanleger, damit die Ersten wieder an Land gehen und Nachzügler an Bord kommen können, heißt es in der Ankündigung. Der Termin sei wegen Corona von Ende März in den Mai verlegt worden, sagt Sojus-7-Leiter Christian Kaindl. In diesem Jahr warte ein größeres Schiff darauf, von den Punkrock-Begeisterten gekapert zu werden: 2018 und 2019 sei man ausverkauft gewesen. „Das hat uns ermutigt, diesmal mit der doppelten Zuschauerzahl in See zu stechen.“ An und unter Deck spielen zehn Bands und DJs: „100 Blumen“ aus Düsseldorf, „Buster Shuffle“ aus Großbritannien, „Death by Horse“ aus Schweden, „Der Butterwegge“ aus Duisburg, „Flaschenkinder“ aus Monheim, „Jenny Woo“ aus Kanada, „Kmpfsport“ aus Köln, „Skassapunka“ aus Italien und die DJs „Hubi 40“ aus Hitdorf und „DJ Opa“ aus Düsseldorf.