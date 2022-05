Kapellenstraße in Monheim : Sojus 7 organisiert Festival 

Die Band Mr. Irish Bastard aus Münster ist beim Festival in Monheim Headliner am Freitag. Foto: Tobias Witte

Monheim Die erste Ausgabe des Festivals im Format „Umsonst und Draußen“ hatte 2018 noch unter dem Titel „Musik frei machen“ stattgefunden. Nun wird das Festival auf zwei Tage ausgeweitet. Am 13. und 14. Mai werden zehn Bands erwartet.

(elm) Auf der Wiese neben dem Skatepark an der Kapellenstraße organisiert das Sojus 7 in diesem Jahr wieder ein kleines Festival. Ohne Altersbegrenzung und festgelegte Musikrichtung sind am Freitag, 13. Mai, ab 18 Uhr, und am Samstag, 14. Mai, ab 15 Uhr, an gleich zwei Tagen Jung und Alt eingeladen, gemeinsam zu feiern. Zehn Bands spielen bei „Draußen Tanzen“ unter anderem Rock, Folk-Punk, Dance und handgemachte Tanzmusik. Der Eintritt ist frei.