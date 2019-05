Lokale Kultur : Comic und Co: 17 Künstler präsentieren sich im Sojus

Monheim Am Samstag gibt es in der alten Krautfabrik Kunst, Lesungen und Konzerte.

Aus der alten Krautfabrik, dem Sojus 7, wird am Samstag, 25. Mai, eine Kunstfabrik. Unter dem Motto „Kunstfabrik in der Krautfabrik“ organisiert das soziokulturelle Zentrum an der Kapellenstraße 38 ab 15 Uhr bis in den späten Abend einen Tag voller Kunst und Kultur.