Konzert in Monheim So war „Rhein-Rock präsentiert“ im Sojus 7

Bereits vor dem Eingang des Sojus an der Kapellenstraße kann man am Samstagabend rockige Klänge aus dem Inneren des Gebäudes vernehmen. Grund für die Soundkulisse ist das Konzert „Rhein-Rock präsentiert“, das vom Monheimer Verein „Rhein-Rock“ veranstaltet wird. Insgesamt drei Mitgliedsbands des Vereins treten auf der Bühne des Sojus auf und heizen die Besucher des Konzerts ein. „Mit Konzerten wie diesen möchten wir unseren Mitgliedsbands eine Plattform bieten und ihnen die Möglichkeit geben, sich einer Öffentlichkeit zu präsentieren“, erklärt René Scharenberg vom Vorstand des Vereins. Insgesamt sind in dem Verein 16 Bands aus der Region, von denen jede die Chance bekommen soll, sich regelmäßig zu zeigen. Daneben unterstützt der Verein seine Bands beispielsweise auch beim Marketing oder hilft bei der Vermittlung von Tonstudios.