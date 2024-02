Band-Contest in Monheim Newcomer rocken das Sojus

Vier Newcomer Bands, rockige Klänge die den Boden vibrieren lassen und eine ausgelassene Atmosphäre. All das konnten die Besucher am Samstagabend in der neuen „Bluebox“ des Sojus erleben. Beim „Rhein-Rock Bandcontest 2024“, organisiert vom Rhein-Rock Kulturverein Monheim e.V., traten vier lokale Rock-Bands gegeneinander an. Die Besucher kürten am Ende des Abends einen Sieger, der als Preis einen Slot beim nächsten großen Rhein-Rock-Festival erhielt.