Max Mutzke live „Wonderful World“ im Monheimer Platzregen

Mit wetterfesten Schuhen und Regencape zum Weihnachtskonzert – geht man nicht alle Tage! Es sei denn, es ist Sonntagabend und Max Mutzke und Band haben zur Freilichtbühne der Stadt Monheim zum Weihnachtssingen eingeladen. Und dann, als die Band gerade in schönstem Jazzsound „White Christmas“ intoniert, überlegt sich irgendwer hoch oben im wolkenverhangenen Himmel, die nach Veranstalterangaben rund 1200 alten und jungen Gäste unter rot angestrahlten Platanen in strömenden Regen zu tauchen. Und das ohne Pause. „Es tut uns so leid mit dem Wetter“, ruft Mutzke seinem unverdrossenen Publikum von der überdachten Bühne aus zu. Und dann fordert er seine Band auf, dem Publikum zu applaudieren, das da eingehüllt in Plastiksäcke und Regenmäntel zum allergrößten Teil die gut zwei Freiluftkonzertstunden ausharrt. Bestens gelaunt, wohlgemerkt.