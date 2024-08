Auf der Bürgerwiese Baumberg Monheimer Premiere der Kiewer Symphoniker „war so schön!“

Monheim · Mit Spannung wurde der erste Auftritt des Orchesters in seiner neuen Heimatstadt erwartet. Mit welchem Problem es der Bürgermeister am Anfang zu tun bekam, warum sich einige Zuhörer zwischenzeitlich gestört sahen und wie das Fazit von Kulturwerken und Publikum am Ende ausfiel.

16.08.2024 , 14:17 Uhr

Das Kiewer Symphonieorchester spielt in Monheim 10 Bilder Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von David Grzeschik und Isabel Klaas