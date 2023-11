Karneval 2023 „Wir wollen Menschen zusammenbringen“

Mit Beginn der Karnevalssession sind auch Patty (Patricia) und Jürgen Lange am Samstag, 11. November, mit viel „Monnem Helau“ zum neuen Monheimer Prinzenpaar gekürt worden. Um 19.11 Uhr fand die festliche Proklamation in der Aula in Monheim statt. Nach einer Ehrung und Verabschiedung des ehemaligen Paares Elfi und Jürgen Prinz, ist das neue Prinzenpaar samt Gefolge in den Saal einmarschiert. Dazu gehören neben der Prinzessin und dem Prinzen die Prinzengarde, Schelm, Gänseliesel, Spielmann sowie die Hofdamen. Mit Stolz tragen die beiden das Ornat, die prunkvollen, rot-weißen Kostüme. Eine lange Pfauenfeder schmückt den Prinzenhut des Elektrikers Jürgen Lange.