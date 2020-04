Monheim Corona : So setzt die Stadt Corona-Beschlüsse jetzt um

So setzt die Stadt Corona-Beschlüsse jetzt um

Abstandhalten und Rücksichtnehmen bleibt auch in Monheim weiter das Gebot der Stunde. Doch es gibt erste Schritte zurück in ein wieder normaleres öffentliches Leben. Foto: Stadt Monheim/Tim Kögler

Monheim Die Stadt setzt die am Freitag eingegangene Rechtsverordnung des Landes zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie folgt um:

Schule Monheimer Schüler der 10. Klasse sowie die Abschlussjahrgänge an den weiterführenden Schulen (Q2) werden ab Donnerstag, 23. April zur Vorbereitung auf ihre Abitur- und Zentral-Prüfungen wieder in die Schule gehen können - auf freiwilliger Basis und unter besonderen Hygienemaßnahmen, die in Monheim bereits vorbereitet werden.