Bildung : Professoren erklären Körpersprache

Monheim Beim Wissenschaftstag in Monheimer Schulen referieren Fachleute über Themen wie Quantentechnologie, Internet oder Kommunikation.

In der Aula am Berliner Ring ist es mucksmäuschenstill, als Joachim Treusch über die bewusste Manipulation durch unterschiedliche Darstellungsformen von Statistiken spricht. „Immer, wenn Sie eine unterdrückte Null in einer Statistik sehen, seien Sie wachsam“, rät der Professor den Schülern. Anschaulich macht er das durch eine kurzweilige Präsentation. Auch persönliche Erfahrungen baut er in seinen Vortrag ein und schließt schließlich mit Beispielen von Körpersprache bei prominenten Personen, wie Putin, Angela Merkel oder Donald Trump. „Er oder zumindest seine Leute wissen, wie man Gehirne manipuliert“, weiß Treusch. „Wenn eine Lüge oft genug gezielt platziert wird, wird sie zur Wahrheit.“